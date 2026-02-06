Österreich: Zahl offener Stellen sinkt das dritte Jahr in Folge

Österreichs Unternehmen meldeten 2025 deutlich weniger offene Stellen als im Jahr davor. Neue Zahlen von Statistik Austria zeigen: Der Rückgang setzt sich fort, besonders im Handel und im Dienstleistungsbereich.

Die Zahl der offenen Stellen ist 2025 erneut gesunken. Laut Statistik Austria meldeten Unternehmen im Jahresdurchschnitt 139.900 unbesetzte Arbeitsplätze. Das sind um 33.900 Stellen bzw. 19,5 Prozent weniger als 2024. Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits seit 2022 anhält. Damals wurden mit rund 230.400 offenen Stellen so viele Jobs wie nie zuvor seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2009 gezählt. „2025 hat sich die Zahl der offenen Stellen das dritte Jahr in Folge verringert“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Mehr als die Hälfte der ausgeschriebenen Jobs entfiel auch 2025 auf den Handel und den Dienstleistungsbereich.

Handel und Dienstleistung besonders betroffen

Die meisten offenen Stellen gab es 2025 mit 82.200 im Handel und im Dienstleistungsbereich. Dahinter folgte der produzierende Bereich mit 34.900 offenen Jobs. Im öffentlichen und sozialen Bereich waren 22.800 Stellen unbesetzt. Insgesamt lag die sogenannte Offene-Stellen-Quote, also der Anteil der offenen an allen verfügbaren Stellen, bei 3,2 Prozent. Das waren um 0,8 Prozentpunkte weniger als im Jahr davor. Im Vergleich zu den Höchstwerten aus dem Jahr 2022 zeigt sich damit ein klarer Rückgang über mehrere Jahre hinweg. Der österreichische Arbeitsmarkt bleibt zwar stabil, doch die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften hat sichtbar nachgelassen.

Rückgang über das gesamte Jahr

Auch innerhalb des Jahres 2025 war der Abwärtstrend klar erkennbar. Während im ersten Quartal noch 154.100 offene Stellen gemeldet wurden, sank die Zahl bis zum vierten Quartal auf 119.600. Parallel dazu ging auch die Offene-Stellen-Quote zurück: von 3,6 Prozent zu Jahresbeginn auf 2,8 Prozent am Jahresende. Damit zeigte sich, wie bereits in den beiden Jahren zuvor, ein kontinuierlicher Rückgang im Jahresverlauf. Unternehmen waren zunehmend zurückhaltender bei Neueinstellungen.

Viele Vollzeitjobs, Gehälter leicht höher

Der Großteil der offenen Stellen war auch 2025 als Vollzeitjob ausgeschrieben. Der Anteil lag bei 82,5 Prozent und blieb damit nahezu unverändert zum Vorjahr. Beim voraussichtlichen Bruttoeinkommen zeigte sich hingegen eine leichte Steigerung. Rund 24,1 Prozent der Stellen waren mit mehr als 3.100 Euro brutto ausgeschrieben, deutlich mehr als noch 2024. Für viele Jobs war kein hoher formaler Abschluss nötig. Bei 40,1 Prozent der offenen Stellen reichte ein Pflichtschulabschluss oder es gab keine Mindestanforderung. Rund 30 Prozent der Jobs setzten einen Lehrabschluss voraus, etwas mehr als ein Fünftel Matura oder einen höheren Abschluss. Etwa neun Prozent der offenen Stellen waren Lehrstellen.

Suche dauert oft mehrere Monate

Ein genauer Blick zeigt auch: Die Besetzung offener Stellen braucht Zeit. Gut ein Viertel der Jobs war dauerhaft ausgeschrieben. Bei rund 13 Prozent der Stellen dauerte die Suche bereits sechs Monate oder länger. Bei etwa zwei von fünf offenen Stellen suchten Unternehmen zwischen einem und sechs Monaten nach passenden Arbeitskräften. Die meisten offenen Stellen gab es 2025 in Dienstleistungs- und Verkaufsberufen, gefolgt von technischen Berufen sowie Handwerks- und verwandten Tätigkeiten. Die aktuellen Zahlen machen klar: Der Arbeitsmarkt bleibt in Bewegung, aber deutlich ruhiger als noch vor wenigen Jahren.