Tirol: Betrunkener sprang von Hotelbalkon – schwer verletzt

Am Donnerstagabend des 5. Februar 2026 gegen 20 Uhr kam es in einem Hotel in Gerlos (Tirol) zu einem Polizeieinsatz. Ein 30-jähriger niederländischer Staatsangehöriger geriet mit anderen Gästen in Streit und randalierte laut Polizei in alkoholisiertem Zustand. Im zweiten Stock trat der Mann die Tür seines Zimmers ein und demolierte Teile der Einrichtung. Kurz darauf sprang er von seinem Balkon aus einer Höhe von etwa acht bis zehn Metern. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am linken Bein zu. Polizeikräfte fanden den Mann im Bereich eines Nachbarhauses, wo er auf einem Feld lag und stark aufgebracht war. Die Landespolizeidirektion Tirol teilte mit, der Mann habe „angeblich auch ein Medikament eingenommen“. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte in das BKH Schwaz gebracht.