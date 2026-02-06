Nach Quester-Pleite: Ware und Inventar von 18 Standorten unterm Hammer

Ein Stück österreichische Wirtschaftsgeschichte geht unter den Hammer: Nach der Insolvenz des Wiener Baustoffhändlers Quester werden nun Ware und Ausstattung an 18 Standorten in mehreren Bundesländern versteigert.

Vom Zementsack bis zum Firmenlogo - bei Quester wird jetzt alles verkauft.

Vom Zementsack bis zum Firmenlogo - bei Quester wird jetzt alles verkauft.

Quester wurde 1934 in Wien gegründet und zählte jahrzehntelang zu den bekannten Namen im österreichischen Baustoffhandel. Im November 2025 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden, 5 Minuten berichtete. Es folgte ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, mehrere Filialen wurden bereits geschlossen. Jetzt beginnt der nächste Schritt: Die verbliebene Ware und die gesamte Ausstattung werden im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigert. Betroffen sind 18 Standorte in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten – inklusive der Firmenzentrale in der Heiligenstädter Straße in Wien.

Mehr als 15.000 Positionen unter dem Hammer

Insgesamt kommen mehr als 15.000 Positionen zur Versteigerung. Dazu zählen große Mengen an Baumaterialien wie Dämmstoffe, Ziegel und Fliesen. Auch Sanitärausstattung, Werkzeuge und Lagerbestände werden angeboten. Die Auktionen sollen sich über einen Zeitraum von rund elf Wochen erstrecken. Ziel ist es, alle Filialen bis Ende April 2026 vollständig zu räumen.

Auch Regale, Hubameisen und Werbemittel

Nicht nur klassische Baustoffe wechseln den Besitzer. Versteigert wird auch die komplette Ausstattung der Standorte. Dazu gehören Regalanlagen, Hubameisen, Büromöbel und sogar ein Lagerzelt. Selbst Quester-Firmenlogos, Beschriftungen, Fahnenmasten und Werbemittel kommen unter den Hammer. Damit endet sichtbar ein Kapitel österreichischer Handelsgeschichte.

Erste Auktionen bereits online

Durchgeführt werden die Versteigerungen vom Auktionshaus AURENA. Die ersten Standorte sind bereits inventarisiert und online abrufbar. Dazu zählen die Filialen in Mödling, Villach (Zauchen), Schwechat, Krieglach und Leoben. In den kommenden Wochen sollen weitere Standorte folgen, darunter Krems, Graz und zusätzliche Filialen in Wien. Die ersten Zuschläge erfolgen bereits am heutigen Freitag, dem 6. Februar 2026, ab 10 Uhr.