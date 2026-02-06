Gleich zwei Fahrerfluchten: Kinder bei Rodelunfällen verletzt

Am Abend des 5. Februar 2026 ereigneten sich auf der Rodelbahn der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens binnen kürzester Zeit zwei Rodelunfälle mit jeweils einem Verletzten und Fahrerflucht. Gegen 20.45 Uhr rodelte ein 40-jähriger polnischer Staatsangehöriger gemeinsam mit seiner 8 Jahre alten Tochter talwärts. Unterhalb des sog. „Jagerheisl“ nahm er am rechten Wegrand mehrere Personen wahr, konnte aber nicht mehr ausweichen und das Kind kollidierte in der Folge mit einer abgestellten Rodel, wobei es sich im Bereich seines rechten Oberschenkels eine Verletzung unbestimmten Grades zuzog. Die Zweitbeteiligten ergriffen daraufhin die Flucht und konnten bisher nicht ausgeforscht werden. Die 8-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams verbracht.

Wieder 8-Jähriger verletzt

Ca. 30 Minuten später fuhren eine 37-jährige Staatsangehörige aus der Schweiz in Begleitung ihres 8-jährigen Sohnes jeweils separat mit einer Rodel ins Tal ab. Im Bereich unterhalb des sogenannten „Seelesboden“ wurde der Bub von einem nachkommenden Rodler gerammt, sodass der 8-Jährige zur Seite kippte und sich am linken Oberschenkel unbestimmten Grades verletzte. Jene Person, die den Unfall verursacht hatte, fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Unfallopfer wurde von der Bergrettung erstversorgt. Seine Mutter suchte mit ihm selbständig einen Arzt auf.

Betrunkener baute Rodelunfall

Am 5. Februar 2026, gegen 20 Uhr, fuhr ein stark alkoholisierter 57-jähriger niederländischer Staatsangehöriger im Schigebiet Söll als Mitglied einer vierköpfigen Gruppe mit einer Rodel auf der Piste von der Gründlalm kommend talwärts. In der Folge scheiterte er beim Versuch auf die Rodelbahn „Hexenritt“ zu wechseln, kam von der Piste ab, rodelte in Richtung Betriebsgebäude im Bereich Hochsöll entlang der gesperrten, rot markierten Piste Nr. 43 (Gemeindegebiet Kufstein)und prallte dort am Abstellplatz für Pistenraupen gegen das Schild eines Pistengerätes. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach seiner Erstversorgung von der Rettung in das BKH Kufstein verbracht.