SK Austria Klagenfurt ist in Konkurs: Wie geht es jetzt weiter?

Heute wurde ein Konkursverfahren gegen die SK Austria Klagenfurt eröffnet, berichtet der AKV. Lange wurde spekuliert, wie es mit dem Club weitergeht.

Heute am 6. Februar 2026, findet im Wörthersee Stadion noch eine Pressekonferenz rund um die Austria Klagenfurt statt. Danach werden vermutlich nähere Informationen vorliegen.

Konkursverfahren über die SK Austria eröffnet

Der Kärntner Fußballclub SK Austria Klagenfurt steht vor einer ungewissen Zukunft. Am 6. Februar 2026 wurde am Landesgericht Klagenfurt offiziell das Insolvenzverfahren über das Vermögen der SK Austria Klagenfurt GmbH eröffnet. Es handelt sich dabei um ein Konkursverfahren.

Auch der Verein ist insolvent

Lange wurde spekuliert, wie es mit der Austria Klagenfurt weitergeht. Die Insolvenz wurde eine zeitlang noch abgewendet. Heute geben der AKV und KSV bekannt, dass ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Nicht nur der Club ist Konkurs, es betrifft auch den Verein. Es sind insgesamt 34 Dienstnehmer der Gesellschaft sowie acht Mitarbeiter des Vereins von der Insolvenz betroffen.

Berichts- und Prüfungstagsatzung Ende März

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Michael Pontasch-Müller bestellt. Für die Gläubiger des Vereins beginnt nun die Frist zur Anmeldung ihrer Forderungen, die bis spätestens 16. März 2026 beim Landesgericht eingereicht werden müssen. Für den 31. März 2026, um 10 Uhr, hat das Gericht die Berichts- und Prüfungstagsatzung anberaumt. Hier soll dann unter anderem darüber entschieden werden, ob der Betrieb fortgeführt werden kann, eine Schließung erfolgen muss oder ob ein Sanierungsplan Aussicht auf Erfolg hat. Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die

Schulden vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2026 um 11:42 Uhr aktualisiert