Blut-Tat in Wien: Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden

In Wien wurde gestern, Donnerstag, eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Der erste Verdacht ist, dass sie durch Gewalt verletzt wurde.

Nachdem die Mutter einer Frau diese nicht erreichen konnte, erstattete sie Anzeige in einer Polizeiinspektion in Niederösterreich. In weiterer Folge wurde die Wohnung der Frau im Bezirk Landstraße geöffnet. Dabei fanden Einsatzkräfte die Frau mit schweren Verletzungen vor. Sie wurde von der Berufsrettung Wien umgehend notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Massive Gewaltanwendung möglich

Im Zuge der medizinischen Versorgung stellten die behandelnden Ärzte fest, dass die Verletzungen durch massive Gewaltanwendung verursacht worden sein könnten. Auch ein mögliches Sexualdelikt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Frau wurde in den Schockraum gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.