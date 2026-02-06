Oberösterreich: Dreiköpfige Familie bei Unfall auf der B145 verletzt

Am Donnerstagabend kam es auf der B145 in Regau zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten beim Abbiegen, eine Familie aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 21 Uhr am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, war ein 29-jähriger bosnischer Staatsbürger aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) mit seinem Wagen unterwegs. Mit im Auto saßen seine 29-jährige Lebensgefährtin und der vierjährige Sohn. Die Familie fuhr entlang der B145 von Regau in Richtung Vöcklabruck. Zur selben Zeit lenkte ein 20-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, sein Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung nach Gmunden. Als der junge Mann links in die Schörflinger Straße Richtung Attnang einbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Warum es zu der Kollision kam, ist derzeit noch unklar.

Familie leicht verletzt

Durch den Aufprall wurden der 29-Jährige, seine Lebensgefährtin und der vierjährige Sohn leicht verletzt. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und kümmerten sich um die Erstversorgung der Betroffenen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden alle drei Verletzten in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.