„Kein Dummerchen“ Mutter bricht Schweigen nach Großglockner-Tragödie

Vor rund einem Jahr, im Jänner 2025, erfror eine 33-jährige Salzburgerin am Großglockner. Ihre Mutter hat ein Interview gegeben und spricht von einer "Hexenjagd" und davon, dass ihre Tochter als Dummerchen dargestellt wird.

Im Jänner 2025 kam es zu einer Tragödie am Großglockner. Eine junge Salzburgerin erfror. Ihr Lebensgefährte geriet daraufhin ins Visier der Polizei. Die Mutter der Toten hat nun ihr Schweigen zu dem Tod ihrer Tochter gebrochen und spricht von einer regelrechten Hexenjagd gegen die Verstorbene.

Prozess gegen Freund startet bald

In der Nacht vom 18. auf 19. Jänner 2025 verlor nicht nur eine junge Frau ihr Leben, eine Mutter musste ihr Kind zu Grabe tragen. Die Tragödie ereignete sich kurz vor dem Großglockner-Gipfel, die Salzburgerin erfror. Der Prozess gegen ihren Freund, der wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht stehen wird, beginnt am 19. Februar. Die Mama der Toten hat nun der deutschen Zeitung „Die Zeit“ ein emotionales Interview gegeben.

©foto-webcam.eu Die Webcam hat den Einsatz aufgenommen.

Mutter brach ihr Schweigen

Grundsätzlich wollte die Frau nicht mit Medien sprechen. Aber sie brach ihr Schweigen, da sie unglaublich wütend wurde, durch Dinge, die über ihre Tochter geschrieben wurden. Die Mutter der Verstorbenen äußert sich im Gespräch tief bewegt über ihren Verlust und stellt klar, dass für sie nicht die Suche nach einem Schuldigen, sondern das Streben nach Verständnis und vollständiger Aufklärung im Vordergrund steht. Dabei ist es der Mutter ein besonderes Anliegen, dass ihre Tochter Kerstin nicht auf die Rolle eines passiven Opfers reduziert wird, sie fordert stattdessen eine Betrachtung der schwierigen Umstände während der Bergtour ein.

„Es macht mich wütend“

„Es macht mich wütend, dass Kerstin als kleines Dummerchen dargestellt wird, das sich auf den Berg hochschleifen lassen hat. Und ich finde es unfair, wie mit dem Freund von Kerstin umgegangen wird“, sagt die Frau gegenüber „Die Zeit“. Sie führt noch aus: „Eines steht für mich fest: Der Tod meiner Tochter war das Ergebnis einer tragischen Verkettung unglücklicher Umstände. Ich möchte dem Freund meiner Tochter dafür keine Schuld zuweisen.“

Mutter beschreibt die Verstorbene

In einem Gespräch mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ zeichnet die Mutter ein sehr persönliches Bild ihrer verstorbenen Tochter. Sie beschreibt die Salzburgerin als abenteuerlustigen und neugierigen Geist, der während der Corona-Pandemie das Bergsteigen als wichtiges Ventil für sich entdeckte. Trotz ihres Drangs, Grenzen auszuloten, sei sie stets verantwortungsbewusst und mit großer Demut gegenüber der Natur vorgegangen. Die Mutter betont, dass sich ihre Tochter auf jede Tour akribisch vorbereitet habe und den Bergen mit tiefem Respekt begegnet sei. Dass sie ihr Leben an jenem Ort verlor, der ihr so viel Lebenskraft gab, sei für die Hinterbliebene unbegreiflich. Parallel dazu bereitet sich die Verteidigung des 36-jährigen Begleiters auf den Prozess vor. Sein Anwalt, Kurt Jelinek, wies bereits im Vorfeld den Vorwurf der fahrlässigen Tötung entschieden zurück. Aus Sicht der Verteidigung handelte es sich bei dem Vorfall um eine tragische Verkettung unglücklicher Umstände. Für den Mann gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.