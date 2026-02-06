Eier-Knappheit in Österreich: Was Europas Markt damit zu tun hat

In Österreich werden Eier (zumindest gefühlt) knapp. Vogelgrippe, hohe Nachfrage und mehr Importe aus Drittstaaten wirbeln den "Eiermarkt" auf. Warum sogar Großhändler im Supermarkt einkaufen und was das für dich bedeutet.

Seit Dezember sind die Folgen der Vogelgrippe auch in Österreich spürbar, 5 Minuten berichtete. Eiern stehen aktuell stark nachgefragt, gleichzeitig ist das Angebot angespannt, vor allem im Bio-Bereich. Zwar kommt es hierzulande nicht regelmäßig zu leeren Regalen, doch der europäische Markt wirkt indirekt auch auf Österreich. Vor allem Engpässe im Ausland bringen das System ins Wanken. Das betrifft nicht nur Konsumenten, sondern auch Großhändler und die Gastronomie.

Wenn Großhändler selbst einkaufen

Aktuell sind Import­eier, die in Österreich hauptsächlich über Großmärkte verkauft werden, nur zu höheren Preisen verfügbar. Das hat ungewöhnliche Folgen: Viele Großhändler weichen auf den Lebensmitteleinzelhandel aus und kaufen selbst im Supermarkt Eier ein. „Wir haben in Österreich das Glück, dass wir relativ verschont geblieben sind, ganz spurlos geht die Situation am europäischen Markt aber nicht an uns vorbei“, erklärt Hannes Royer, Gründer des Vereins Land schafft Leben. Durch dieses Ausweichen können auch im Handel Engpässe entstehen.

Zwischen Tierwohl und Importen

Österreich produziert jährlich rund 2,2 Milliarden Eier und deckt damit etwa 90 Prozent des eigenen Bedarfs. Die Eier stammen aus einer Produktion mit hohen Tierwohlstandards: Jegliche Form der Käfighaltung ist hierzulande seit 2020 verboten. Anders sieht es bei Importen aus. Täglich werden rund 1,5 Millionen Eier eingeführt, vor allem aus Deutschland. Diese Eier müssen jedoch nicht zwingend von deutschen Hennen stammen. Möglich machen das sogenannte Re-Exporte.

Ukrainische Eier in verarbeiteter Form

Ein Beispiel: Deutschland importiert Eier aus der Ukraine und exportiert sie weiter, etwa an den österreichischen Großhandel oder in Form verarbeiteter Lebensmittel wie Kuchen, Nudeln oder Mayonnaise. Als Herkunftsland scheint dann dennoch Deutschland auf. Bei verarbeiteten Produkten ist eine Herkunftskennzeichnung nicht verpflichtend. Für Konsumentinnen und Konsumenten bleibt damit oft unklar, woher die Eier stammen und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden.

Forderung nach klarer Kennzeichnung

Eine bewusste Kaufentscheidung ist laut Hannes Royer nur möglich, wenn Herkunft und Produktionsweise transparent sind. „Deshalb fordern wir ganz klar eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung – und zwar überall dort, wo wir mit Lebensmitteln in Berührung kommen“, sagt er. Hintergrund ist auch der steigende Eierkonsum: 2024 lag der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich bei rund 250 Eiern pro Jahr. Mit Blick auf Ostern dürfte die Nachfrage weiter steigen und damit auch die Diskussion um Herkunft und Transparenz.