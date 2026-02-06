„Wir hatten Angst“: 31-Jähriger drohte Österreicherinnen mit Geiselnahme

Es war der 3. November 2025 in einem ÖBB-Railjet von Wien nach Innsbruck. Zwei Vorarlbergerinnen wollten gerade in Richtung Heimat fahren, als sich ein 31-jähriger Mann aus Lettland bei ihnen erkundigte, ob der Zug über Deutschland fahren würde. Als die beiden Frauen das bejahten meinte er, dass er in Deutschland per Haftbefehl gesucht werde. Als die Frauen meinten, dass der Zug dort aber nicht anhalten würde, beruhigte ihn das kaum. „Er war ganz hibbelig und nervös“, schilderte eine der zwei Frauen nun dem Gericht. Mehrfach habe er sich bei ihnen erkundigt, „ob die Polizei kommt. Dann hat er plötzlich gesagt, er hat eine Waffe dabei und wenn die Polizei kommt, nimmt er uns als Geiseln“, gab die 29-Jährige zu Protokoll. Sie sei „schockiert“ gewesen, zumal der Mann mit den Fingern seiner rechten Hand eine Schusswaffe geformt hätte.

„Für mich war er relativ unberechenbar“

„Für mich war er relativ unberechenbar“, meinte im Anschluss die zweite Vorarlbergerin. Daher haben sie den Großraumwaggon verlassen, um sich andere Sitzplätze zu suchen. Doch der 31-Jährige ließ nicht locker. Die beiden Vorarlbergerinnen wandten sich in weiterer Folge an einen Schaffner, „weil wir Angst gehabt haben“, so die 27-Jährige. Dieser hat daraufhin die Polizei verständigt, die mit einem Großaufgebot am Salzburger Hauptbahnhof auf ihn wartete. Als er aus dem Zug geholt wurde, leistete er heftige Gegenwehr, ehe er am Bahnsteig fixiert und in Handschellen abgeführt werden konnte. Nun wurde er rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt. (APA/red, 6.2.26)