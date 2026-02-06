Fünf Jahre gewartet – dann kam der Anruf, der alles veränderte

Fünf Jahre nach seiner Registrierung wird ein 44-Jähriger aus Oberösterreich zum Lebensretter: Mit einer Knochenmarkspende schenkt er einer jungen Frau und ihrer Familie neue Hoffnung.

Der 44-jährige Franz aus Jeging (Bezirk Braunau) in Oberösterreich bestellte 2020 online sein Typisierungsset und ließ sich als Stammzellspender registrieren, wie „Geben für Leben -Leukämiehilfe Österreich“ berichtet. Fünf Jahre später wurde er zum Lebensretter: Seine Spende ging nach Westeuropa und schenkte einer sehr jungen Frau mitsamt ihrer ganzen Familie neue Hoffnung auf Leben.

Oberösterreicher schenkt junger Frau Chance auf Leben

Der Oberösterreicher erzählt in kurzen Stationen seinen Weg: „2020 habe ich mir ein Typisierungsset nach Hause schicken lassen. 2022 kam erstmals die Anfrage zur möglichen Spende. Nach Untersuchungen und zwischenzeitlicher Freigabe musste die Spende wieder abgesagt werden, da sich der Zustand der Patientin verschlechterte. Einige Monate später dann die gute Nachricht: Es ging ihr besser, eine Spende war vorerst nicht nötig. Im August 2025 kam erneut die Anfrage – diesmal für dieselbe Patientin. Im September folgten die Untersuchungen in Gauting und schließlich die Knochenmarkspende. Heute freue ich mich sehr, dass ich einer jungen Frau hoffentlich entscheidend helfen konnte.“ Ein großes Dankeschön richtet der 44-Jährige an das Team in München, insbesondere an Dr. Ulrich Hahn, für die hervorragende Aufklärung, Betreuung und Nachsorge.