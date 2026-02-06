„Binnen Minuten“: Stauchaos treibt Bürgermeister zur Weißglut

Der Ärger in Gries am Brenner (Innsbruck-Land, Tirol) war am Wochenende einmal mehr groß. Wieder haben viele Navis die Autofahrer abgeleitet. Was entstand, war ein Totalstau auf der dortigen Gemeindestraße.

„Binnen wenigen Minuten“ sei die Gemeindestraße am Sonntagnachmittag, 1. Februar 2026, in dem Tiroler Ort zur Gänze voll gewesen. „Somit waren wieder einmal alle betroffenen Anrainer ihrer Freiheit beraubt und eingesperrt“, kritisiert der Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger. Grund dafür war ein liegengebliebener Reisebus auf der A13 Brennerautobahn in Richtung Süden. Dadurch war ein klassischer Rückstau entstanden, sämtliche Navis hätten die nachfolgenden Autos von der Autobahn dann auf die Gemeindestraße abgeleitet, erinnert er sich.

„Werden zu anderen Maßnahmen greifen müssen…“

Besonders kritisch sieht er, dass auch für Einsatzfahrzeuge kein Durchkommen mehr möglich gewesen wäre. Eine Rückleitung der „Stauflüchtlinge“ durch die örtliche Feuerwehr sei damit ebenfalls nicht machbar gewesen. „Somit müssen wir Anrainer jederzeit mit weiteren solchen Extremstaus rechnen.“ Dabei würde es bei der betroffenen Autobahnausfahrt Nößlach sogar eine Schrankenanlage geben, weiß der Bürgermeister. In jedem Fall möchte man das in Gries am Brenner nicht mehr weiter so hinnehmen und akzeptieren. „Sollte hier nicht sofort eine Verbesserung der dringend benötigten Maßnahmen erfolgen, werden wir Anrainer zu anderen Maßnahmen greifen müssen“, meint Mühlsteiger abschließend. Welche das konkret sein könnten, führt er nicht weiter aus.