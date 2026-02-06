Bewegend: Sie kamen, um zu helfen – und fanden die Liebe ihres Lebens

Gemeinsam helfen, gemeinsam leben – für viele Mitglieder ist die Arbeit beim oberösterreichischen Roten Kreuz mehr als ein freiwilliges Engagement. Es entstehen Freundschaften, tiefe Verbundenheit und manchmal ein sogar gemeinsames Leben. Wer gemeinsam Nachtschichten fährt, Einsätze meistert und in schwierigen Momenten füreinander da ist, lernt sich von einer besonders ehrlichen Seite kennen. Für manche wächst daraus auch die Liebe. So wie bei Thomas (33) und Janet Reiter (30) von der Ortsstelle Riedersbach im Bezirk Braunau.

Aus zwei Kollegen wurde glückliche Familie

Was mit gemeinsamer Ausbildung und Kameradschaft im Rettungsdienst begann, entwickelte sich langsam zu etwas Tieferem. Zwischen Blaulicht, Funkgerät und langen Diensten entstand Vertrauen und das Gefühl, sich aufeinander verlassen zu können. „Wir haben gelernt, uns aufeinander zu verlassen – im Einsatz genauso wie im Alltag“, erzählt Thomas, der seit 2011 freiwilliger Rettungssanitäter ist. Janet kam wenig später dazu. Aus gemeinsamen Schichten wurden Gespräche, aus Gesprächen Nähe. „Gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, hat uns als Paar enorm gestärkt“, sagt sie. Heute sind die beiden nicht nur im Dienst ein Team, sondern auch im Leben. 2025 haben sie geheiratet, Tochter Viola ist inzwischen zwei Jahre alt.

Wer anderen Halt gibt, findet oft selbst welchen

Zwischen Beruf, Familie und Alltag bleibt das Ehrenamt ein fixer Bestandteil ihres Lebens. Thomas arbeitet als technischer Angestellter, Janet als Pädagogin – doch wenn sie die rote Jacke überstreifen, wissen beide sofort, warum sie sich engagieren. „Das Rote Kreuz ist ein Teil von uns. Die rote Jacke steht für Werte, die wir auch unserer Tochter weitergeben wollen: helfen, hinschauen, füreinander da sein“, sagen sie. Für sie ist klar: Wer anderen Halt gibt, findet oft selbst welchen. Thomas und Janet sind eines von vielen Paaren, deren Geschichte zeigt, wie sehr freiwilliges Engagement verbinden kann.