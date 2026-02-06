Österreicher will Tankstelle ausrauben, scheitert an Eingangstür

Ein 22-jähriger Österreicher wird beschuldigt, eine Tankstelle in Salzburg-Schallmoos auszurauben versucht zu haben. Das ganze soll sich in der Nacht auf Freitag, 6. Februar 2026, gegen 3 Uhr abgespielt haben.

Die Polizei konnte den Verdächtigen und dessen Auto dank der Videoaufnahmen recht schnell finden.

Wie die Polizei nun berichtet, sei der junge Mann mit einem Auto ohne Kennzeichen auf das Gelände der Tankstelle gefahren, um dort mit einer Kapuze und Maske vermummt auszusteigen und auf den Eingang zuzulaufen. Dort krachte er mit einer Schreckschusspistole in der Hand gegen die während der Nacht vom Angestellten versperrte Schiebetür. In weiterer Folge ergriff er sofort die Flucht.

Lenker leugnet erst Zusammenhang, zeigt sich dann voll geständig

Dank der Videoaufnahmen konnte eine Polizeistreife im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung ein passendes Fahrzeug in der Nähe wahrnehmen, der 22-jährige Lenker leugnete erst noch einen Zusammenhang. Doch im Auto konnten Drogen und eine Schreckschusspistole sichergestellt werden, der Mann wurde schließlich festgenommen. Bei der folgenden Einvernahme zeigte er sich dann voll geständig.

Anzeigen flattern 22-Jährigem ins Haus

Als Motiv für den versuchten Raub gab er an, dass er Drogen- und Spielschulden habe. Er wurde in die Justizanstalt gebracht und wird nun wegen versuchten schweren Raubes, Übertretung nach dem Waffengesetz und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.