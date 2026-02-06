Skip to content
/ ©Montage: Bergrettung Kaprun
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Montage mit einem Hubschrauber und der Eiswand.
Auch der Hubschrauber inklusive Besatzung rückte an, konnte aber nichts mehr für den Schweden machen.
Pinzgau / Salzburg
06/02/2026
Bei Ausbildung

Von Eiszapfen getroffen: Schwedischer Soldat stirbt in Österreich

Bei einer Ausbildung des Österreichischen Bundesheers in Kaprun (Pinzgau, Salzburg) ist Donnerstagnachmittag ein 31-jähriger Schwede verstorben, wie die Polizei nun berichtet.

Am frühen Donnerstagnachmittag, 5. Februar 2026, waren drei Lehrgangsteilnehmer sowie ein Ausbilder im Rahmen einer Heeresbergführerausbildung des Österreichischen Bundesheers beim „Schranbach-Eisfall“ in Kaprun (Pinzgau, Salzburg). Als die vier Eiskletterer im flachen Gelände nahe des Eisfalls unterhalb eines Felsvorsprungs waren, löste sich plötzlich ein großer Eiszapfen und traf einen 31-jährigen Soldaten aus Schweden. Die übrigen Gruppenmitglieder konnten rechtzeitig ausweichen und blieben unverletzt.

Noch an Ort und Stelle verstorben

Unmittelbar nach dem Unfall setzten die Soldaten die Rettungskette in Gang, schließlich kam auch der Rettungshubschrauber. Der Schwede erlag jedoch trotz der Erstmaßnahmen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden nun von der Alpinpolizei geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2026 um 17:58 Uhr aktualisiert
