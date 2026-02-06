„Gravierende Mängel“: Polizei nimmt sieben Kennzeichen ab

Sieben Kennzeichen-Abnahmen und 35 Anzeigen. Das ist die Bilanz der Polizei nach einer Schwerpunktaktion auf der A10 bei Kuchl (Tennengau, Salzburg). Außerdem hat man noch zwei Raser aus dem Verkehr gezogen.

Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag, 5. und 6. Februar 2026, hat die Polizei auf der A10 bei Kuchl (Tennengau, Salzburg) technische Kontrollen durchgeführt und dabei nicht weniger als bei sieben Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen und 35 Anzeigen erstattet. Unter den gravierendsten Mängeln haben sich dabei defekte Bremsen, verschlissene Bremsscheiben und massiver Ölverlust befunden.

Zwei junge Salzburger brettern mit 162 km/h über die A10

Zusätzlich wurden auf der A10 – diesmal im Bereich St. Michael (Lungau) – noch zwei Führerscheine abgenommen. Zwei junge Salzburger, 21 und 22 Jahre alt, waren nämlich in dem Bereich jeweils mit 162 km/h gemessen worden. Erlaubt wären aber eigentlich nur 100 km/h gewesen, weiß die Polizei. Beide Lenker wurden angezeigt, bei einem der beiden handelte es sich sogar noch um einen Probeführerscheinbesitzer.