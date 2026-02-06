Aus 200 Metern Höhe: Turbulenzen lassen Gleitschirmpilot abstürzen

Bei einem Paragleiterabsturz Donnerstagnachmittag, am 5. Februar 2026, wurde ein 36-jähriger Pongauer (Salzburg) verletzt. Er musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Es geschah im Gemeindegebiet von Werfenweng (Pongau, Salzburg), als der 36-jährige Gleitschirmpilot aus bislang unbekannter Ursache in rund 200 Metern Höhe in Turbulenzen geriet. Er versuchte sogar noch, den Rettungsschirm zu werfen, dieser verfing sich aber im Hauptschirm. Dadurch stürzte der Mann auf die Wiese im Bereich des dortigen Landeplatzes. Augenzeugen leisteten sofort erste Hilfe, der Rettungshubschrauber hat ihn schließlich verletzt ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen.