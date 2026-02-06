Skip to content
/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den McDonald's in Völs bei Innsbruck.
Der McDonald's in Völs (Tirol) musste evakuiert werden.
Völs / Tirol
06/02/2026
Großeinsatz

Atemprobleme im McDonald’s: Fast-Food-Lokal evakuiert

In den Freitagnachmittagstunden klagten die Gäste eines McDonald's nahe Innsbruck über Atemprobleme. Das Fast-Food-Lokal wurde evakuiert, die Ursache ist noch unklar.

Sofort eilten Rettung, Feuerwehr und Polizei herbei, beim McDonald’s in Völs (Tirol) westlich von Innsbruck herrschte Großalarm. Grund war, dass mehrere Gäste in den Nachmittagsstunden plötzlich über Atemprobleme geklagt haben, wie Medien berichten. Das Fast-Food-Lokal wurde schließlich auch evakuiert, insgesamt soll es 33 Betroffene gegeben haben. Ins Krankenhaus musste aber niemand. Währenddessen ist man noch auf der Suche nach der Ursache, die Ermittlungen laufen.

