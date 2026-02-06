Zwei Änderungen halten AMS und Österreicher auf Trab

Bereits Ende letzten Jahres hat das AMS angekündigt, das online-System grundlegend zu ändern, mit 2026 ist dann noch das Zuverdienstverbot dazugekommen. Beides hält sowohl die Behörde als auch die Österreicher auf Trab.

Nur bis 31. Jänner 2026 haben Arbeitslose und Personen, die beim AMS wegen einer Schulung gemeldet waren, neben ihrer Arbeitslosigkeit auch geringfügig arbeiten und dazuverdienen dürfen. Bis auf fünf Ausnahmen ist das seit 1. Februar 2026 nicht mehr erlaubt. Welche Ausnahmen gelten und alles Wissenswerte zu dem Thema gibt es auch hier: AMS-Änderung beim Zuverdienst: Ausnahmen und was ab Jänner gilt. All jene, die mit 1. Jänner 2026 nicht in eine der Ausnahmen gefallen sind, „sind bei jeder Kontaktaufnahme darauf angesprochen worden“, erklärt AMS-Pressesprecher Gregor Bitschnau im Gespräch mit 5 Minuten. Zusätzlich hätten sie alle auch in einem persönlichen Schreiben Anfang Jänner das mitgeteilt bekommen.

„Bei jeder Kontaktaufnahme, egal ob persönlich, telefonisch oder im online-System, wurden Betroffene darauf angesprochen“, so AMS-Pressesprecher Gregor Bitschnau gegenüber 5 Minuten.

Fast 24.000 Personen Ende Jänner sowohl arbeitslos als auch geringfügig angestellt

Wie viele Personen nun mit Anfang Februar noch in einer geringfügigen Anstellung verblieben sind, die gleichzeitig in keine der fünf Ausnahmekategorien fallen, sei aktuell unklar. „Dazu liegen noch keine Zahlen vor“, so Bitschnau. Eine Auswertung sei erst im März möglich. Fakt ist aber: Stand 31. Jänner 2026 waren 23.739 Personen in Österreich beim Dachverband gleichzeitig als arbeitslos und in einer geringfügigen Beschäftigung gemeldet. Dazu würden allerdings eben auch jene Menschen zählen, die aufgrund einer Ausnahme noch weiterarbeiten dürfen. Was übrigens die Österreicher von der neuen Zuverdienstregelung halten, könnt ihr hier nachlesen: AMS-Änderung beim Zuverdienst: „Entweder geht man arbeiten oder…“.

Aus eAMS wird immer noch MeinAMS

Bereits Ende November/Anfang Dezember hat beim AMS auch ein Prozess begonnen, bei dem ein neues online-System eingeführt wird. „MeinAMS“ wird künftig das über Jahre hinweg zum Standard gewordene „eAMS“ ersetzen. Ursprünglich hatte man nur wenige Wochen Zeit für den Umstieg, das wurde allerdings erweitert. „Ein Parallelbetrieb von eAMS-Konto und MeinAMS über die kommenden Wochen hinweg stellt sicher, dass alle Kunden genügend Zeit haben, Schritt für Schritt umzusteigen. Sobald ein Termin für die Deaktivierung des eAMS-Kontos feststeht, werden wir unsere Kunden drei Woche vorher darüber informieren“, erklärt Bitschnau. Als Grund für den Umstieg hat er auf Nachfrage von 5 Minuten bereits im November angegeben, dass das alte System nach über 20 Jahren nicht mehr den Anforderungen entspreche.

AMS-Pressesprecher gibt gegenüber 5 Minuten Einblick in online-Nutzerzahlen

Mittlerweile sind übrigens Stand 3. Februar bereits 379.992 Personen umgestiegen. „Die Zahl der User des eAMS-Kontos geht konstant zurück. Die Gesamtzahl der noch aktiven eAMS-Konten, die noch nicht auf MeinAMS migriert sind, betrug am 3. Februar 59.618 Personen“, weiß Bitschnau exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten. Zur Behörde muss man laut dem Pressesprecher künftig übrigens nur noch in zwei Fällen: „Bei erstmaliger Antragsstellung oder bei Antragsstellung nach über zwei Jahren Pause.“