Lotto-Ziehung am 6. Februar: Diese Zahlen sind 1,2 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Bonusziehung geht es nicht nur um den heiß ersehnten Millionengewinn sondern auch um einen 30.000-Euro-Bonus. Bei uns findet ihr die Zahlen der Ziehung.

1,2 Millionen Euro sind es am heutigen Freitag, 6. Februar 2026, um die es bei der Lotto-Bonusziehung geht. Und das, nachdem in der Ziehung vom Mittwoch, 4. Februar, der Fünffachjackpot geknackt wurde. Ein Wiener ist jetzt um 6,1 Millionen Euro reicher und weiß auch schon davon. Wie die „Österreichischen Lotterien“ 5 Minuten bestätigten und 5 Minuten auch zuerst berichtete, hat er oder sie sich nämlich schon gemeldet. Alles dazu hier: Wiener räumt richtig ab, holt sich höchsten Lotto-Gewinn des Jahres.

Lotto-Ziehung: Beim Joker geht es um einen Jackpot

Neben den 1,2 Millionen Euro bei „Lotto 6 aus 45“ warten auch bei der LottoPlus-Ziehung rund 150.000 Euro auf die Gewinnspielteilnehmer. Hier hat es in der vergangenen Runde einen Gewinner aus Salzburg gegeben. Er oder sie darf sich über mehr als 423.000 Euro freuen. Beim Joker hatte schließlich niemand die richtige Kombination und das „Ja“ angekreuzt. Daher geht es hier mit einem Jackpot um nicht weniger als 400.000 Euro. Zusätzlich wird, wie bei Bonus-Ziehungen üblich, auch noch ein 30.000-Euro-Bonus unter allen mitspielenden Tipps verlost. Welche Zahlen gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.