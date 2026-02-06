Wolken, Nebel und Regen dominieren den Start ins Wochenende

Bei Temperaturen von bis zu zwölf Grad wird es in Österreich am Samstag nur wenige sonnige Auflockerungen geben. Der Tag wird vor allem von Wolken, Nebel und Regen dominiert sein.

Neben zahlreichen dichten Wolken wird es am Samstag, 7. Februar 2026, örtlich auch hochnebelartige Bewölkung geben. Insgesamt sind generell nur wenige sonnige Auflockerungen zu erwarten. „Während es vor allem im Grenzgebiet zu Italien und Slowenien auch länger regnen kann, muss überall sonst bis zum Abend zumindest mit kurzen Regenschauern gerechnet werden“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 900 und 1.500 Metern Seehöhe. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei zwischen minus vier und plus drei Grad, tagsüber erwärmen sie sich auf vier bis zwölf Grad, wobei es in Tirol und Vorarlberg am wärmsten wird.