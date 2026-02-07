Semesterferien: Vier von fünf Österreichern urlauben im eigenen Land

Urlaub daheim liegt im Trend: Vier von fünf Österreicherinnen und Österreichern, die in den Semesterferien verreisen, bleiben heuer im eigenen Land. Besonders die alpinen Regionen profitieren.

Vier von fünf Österreicherinnen und Österreichern, die in den Semesterferien verreisen, bleiben heuer im eigenen Land. Das zeigt der aktuelle „Urlaubsradar“ der Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV), bei dem rund 1.000 Österreicher zu ihren Urlaubsplänen befragt wurden.

Ein Drittel der Österreicher will verreisen

Insgesamt planen demnach etwa 31 Prozent der Bevölkerung einen Urlaub – um einiges mehr als im vergangenen Jahr, wo nur 25,5 Prozent planten, zu verreisen. Etwa die Hälfte der Befragten will die Ferien zu Hause verbringen, ein Fünftel war laut „Urlaubsradar“ zum Befragungszeitpunkt noch unentschlossen. „Die Lust auf Urlaub ist da – gleichzeitig wird bewusster geplant und stärker auf den Preis geachtet“, sagt ÖHV-Präsident Walter Veit. Er ist überzeugt, dass sich ein Teil der Unentschlossenen noch für einen Urlaub entscheidet.

Urlaub in Österreich wird immer beliebter

Doch wohin zieht es die Österreicherinnen und Österreicher während der Semesterferien? Überwiegend ins eigene Land: Rund 79 Prozent wollen ihren Urlaub in den Semesterferien in Österreich verbringen. 2025 lag der Anteil noch bei 63,8 Prozent. Wie Veit erklärt, liege das steigende Interesse an Inlandsurlauben unter anderem an „kurzen Anreisewegen, einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, Verlässlichkeit und einem breiten Angebot“.

©oehv.at In diese Bundesländer reisen die Österreicher in den Semesterferien am liebsten.

Salzburg und Tirol sind die Favoriten

„Vor allem die alpinen Regionen profitieren davon, dass mehr Österreicherinnen und Österreicher ihren Urlaub im eigenen Land verbringen“, heißt es seitens der ÖHV. In Bezug auf die Reiseziele innerhalb Österreichs sind Salzburg und Tirol mit 19,9 bzw. 14,6 Prozent besonders gefragt. Auch in die Steiermark fahren die Menschen gern. Doch nicht nur Schnee und Natur locken die Österreicher in den Semesterferien, auch Städtetrips und das kulturelle Angebot der Hauptstadt sind gefragt: Ebenfalls 13 Prozent der Befragten gaben an, ihren Urlaub in Wien verbringen zu wollen.

Outdoor-Aktivitäten am beliebtesten

Doch der Schwerpunkt der heurigen Urlaube der Österreicher liegt im Outdoor-Bereich: Knapp 40 Prozent setzen laut Urlaubsradar auf Aktivferien und planen Aktivitäten wie Skifahren, Winterwandern oder andere Outdoor-Angebote. Wellness gewinnt ebenfalls an Bedeutung, vor allem bei älteren Gästen. Städtereisen und Besuche bei Familie oder Freunden komplettieren das Bild des Reiseverhaltens der Österreicher in den Semesterferien.