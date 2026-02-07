Fiese SMS-Falle: 36-Jähriger verliert Zehntausende Euro

Eine kurze SMS, eine Nachricht von seiner Bank, die harmlos wirkte – und plötzlich waren mehrere Tausend Euro weg. Wie konnte das passieren?

Anfang Februar erhielt der 36-jährige Grieskirchner eine SMS mit einem Link. Er klickte darauf und landete auf einer Website, wo er seine persönlichen Daten angeben musste. Danach erhielt er wieder eine SMS, doch dieses Mal von seiner Bank.

Mehrere Überwiesungen getätigt

„Diese Nachricht erschien ihm sehr echt, da er in der Vergangenheit auch tatsächlich echte Nachrichten von seiner Bank über denselben Chatverlauf bekommen hatte. In der Nachricht stand, dass auf seinem Konto ungewöhnliche Aktivitäten passiert seien und er den IT-Support unter angeführter Telefonnummer kontaktieren solle“, informiert die Polizei. Bei dem Gespräch wurde der Mann von einem unbekannten Täter dazu verleitet, mehrere Überweisungen zu tätigen. Dem 36-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe.