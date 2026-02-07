Über 30 Beschwerden: Bäckerei soll Löhne nicht bezahlt haben

Gegen die Salzburger Traditionsbäckerei Essl werden Vorwürfe laut. Löhne sollen entweder nicht fristgerecht, in zu geringer Höhe oder überhaupt nicht ausgezahlt worden sein.

Die Bäckerei sei bei den Löhnen ungenau gewesen, viele Mitarbeiter wendeten sich an die Arbeiterkammer.

Seit 2024 haben sich mehr als 30 ehemalige Mitarbeiter der Bäckerei Essl an die Arbeiterkammer Salzburg gewandt, so berichten die Salzburger Nachrichten. Der Grund dafür sei, dass die Arbeitnehmer nicht ordnungsgemäß bezahlt worden seien. Fristen wurden nicht eingehalten, und oftmals seien die Auszahlungen zu niedrig gewesen.

Gericht erteilte Zahlungsbefehle

Die AK brachte daraufhin Klage beim Arbeits- und Sozialgericht ein. Dadurch erhielt der Betrieb Zahlungsbefehle. In einigen Fällen wurden außergerichtliche Einigungen erzielt, mit Stand Ende Jänner liefen noch vier Verfahren.

„Wahnsinniger Hass“ auf Geschäftsführerin

Stefanie Essl, die Geschäftsführerin der Bäckerei, sieht bei sich selbst keine Versäumnisse. „Es liegt mir fern, Mitarbeiter nicht rechtens zu bezahlen“, sagt sie gegenüber der Salzburger Nachrichten. Sie glaubt, dass ihre ehemaligen Beschäftigten „einen wahnsinnigen Hass“ auf sie hätten, da sie eine strikte Einhaltung der Arbeitszeiten forderte. Deshalb seien Mitarbeiter unberechtigt vorzeitig ausgetreten.

Sanierung des Betriebes läuft

Über die Essl GmbH wurde Anfang September 2024 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betrugen knapp 482.000 Euro. Die Gläubiger nahmen den Sanierungsplan mit der Quote von 20% an. Im Dezember 2026 endet die Zahlungsfrist, der Betrieb bleibt bestehen.