Nach Flucht vor Polizei 117 Gramm Cannabis sichergestellt

Der junge Autofahrer war ohne Führerschein mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Doch die Flucht vor der Polizei gelang ihm nicht, und die Polizei konnte kurze Zeit später Cannabis sicherstellen.

Eine Streife versuchte freitagnacht, ein Auto mit Welser Kennzeichen für eine Kontrolle anzuhalten. Doch der Fahrer beschleunigte und versuchte zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung konnte das Fahrzeug im Bereich Heimstättenring (Bezirk Wels, Oberösterreich) gestoppt werden. Der 18-jährige Syrer aus Wels gab sofort an, dass er keinen Führerschein und das Auto von einem Bekannten gestohlen habe. Am Beifahrersitz befand sich ein Freund, nämlich ein 21-jähriger Syrer aus dem Bezirk Wels-Land.

117,8 Gramm Cannabis gefunden

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Cannabisgeruch aus dem Auto. „Der 18-Jährige gab an, dass er einen Joint geraucht habe. Bei einer im Anschluss durchgeführten freiwilligen Nachschau im Wagen konnten die Polizisten kein Cannabis vorfinden“, informiert die Polizei. Erst durch weitere Erhebungen konnte, durch einen Hinweis der Passanten in unmittelbarer Nähe des Anhalteortes, ein Stoffsack mit 117,8 Gramm Cannabis gefunden und sichergestellt werden. Bei dem sichergestellten Suchtgift handelte es sich um mehrere einzelne Baggies, welche vermutlich zum Verkauf bestimmt waren. Die beiden werden angezeigt