Familiendrama in Oberösterreich: Opa (82) schießt auf Enkelin

Ein Familienstreit führte im Innviertel zu einem Drama. Ein 82-Jähriger zog seine Waffe und schoss auf seine eigene Enkelin. Die Frau wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die 30-jährige Frau besuchte ihre Großeltern am Freitagnachmittag in der betreuten Wohneinrichtung in Lengau. Als die Frau die Wohnung um kurz vor 14 Uhr verlassen wollte, griff der 82-Jährige plötzlich zur Waffe, die er legal besessen haben dürfte.

30-Jährige im Bauch getroffen

Der Mann zielte auf seine Enkelin und drückte ab. Die junge Frau wurde im Bauchbereich getroffen und brach zusammen. Danach richtete der 82-Jährige die Waffe gegen sich selbst und verübte Suizid. Die 30-jährige Enkelin wurde nach der notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus geflogen.

Streit um Geld als Motiv

Die 78-jährige Großmutter musste die Tat mit ansehen. In der Befragung gab sie an, dass ein Streit um einen dreistelligen Geldbetrag der Auslöser für die Situation gewesen sein könnte.

Hilfe in Krisensituationen Falls du oder eine dir nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wende dich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 09:30 Uhr aktualisiert