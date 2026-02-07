Nächtlicher Großeinsatz: Feuerwehr steht in Flammen

Im Feuerwehrhaus brach ein Brand aus: 110 Einsatzkräfte wurden zu einem Löscheinsatz in Pürach alarmiert. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Ein Feuerwehr-Notruf ging am Freitag gegen 23.40 Uhr ein: Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Perg (Oberösterreich) hatte vor seinem Haus einen Brand beim Feuerwehrhaus Pürach wahrgenommen. Durch das Landesfeuerwehrkommando OÖ wurden insgesamt elf Feuerwehren mit etwa 110 Einsatzkräften zum Löscheinsatz alarmiert. Der Einsatzleiter der FF Pürach konnte gegen 1.25 Uhr schließlich „Brand aus“ geben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.

