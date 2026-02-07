Hund „Cooper“ erschossen – Jäger übergibt Jagdkarte nach Vorfall

Nach dem tragischen Tod von Hund Cooper laufen jetzt Ermittlungen. Der Fall könnte vor Gericht gehen. Der Jäger hat bereits freiwillig seine Jagdkarte abgegeben.

Kurz nach Weihnachten kam es zu einer Tragödie für einen 30-Jährigen. Sein Border Collie „Cooper“ wurde einfach erschossen, und das, obwohl er nur wenige Meter daneben war. Der Jäger gab später an, dass er gedacht habe, es handele sich um einen Fuchs. Kurz davor kam es auch in der Steiermark zu einem weiteren Fall. Mehr kannst du hier nachlesen: Große Trauer um Familienhund Bailey: Verwechslung für Besitzer „unerklärlich“.

Hund tot: Fall könnte vor Gericht landen

Der Fall könnte jetzt vor Gericht enden. „Der Abschlussbericht der Polizei und alle Unterlagen sind diese Woche bei uns eingetroffen“, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr, Melanie Kurz, der „Krone“. Ob endgültig Anklage erhoben wird, soll sich in den kommenden Wochen zeigen. Der betroffene Jäger soll allerdings seine Jagdkarte bei der Bezirkshauptmannschaft abgegeben haben. Außerdem wird geprüft, ob dem 84-Jährigen ein Waffenverbot verhängt wird und ob er seine Jagdkarte dauerhaft abgeben muss.

Tragische Schicksale: Petition gestartet

Zwei tragische Geschichten: die Hunde Cooper und Bailey wurden einfach erschossen – das sorgte nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für einen Aufschrei bei vielen Tierbesitzern. Deshalb wurde eine Petition ins Leben gerufen. Mehr dazu hier: „Sie sind Familie“ – Tierschützer kämpfen gegen tödlichen Abschuss.