139 gratis Interrailtickets für Jugendliche in Niederösterreich

Über 7.000 Österreicher haben sich bei Initiative "Discover EU" um ein Interrail-Ticket beworben. Fast 800 Gewinner wurden auserkoren, darunter 139 junge Menschen aus Niederösterreich.

139 Jugendliche aus Niederösterreich haben in der dreizehnten Runde der Initiative „Discover EU“ kostenlose Interrail-Tickets erhalten. „Jungen Menschen die Chance zu geben, die Länder der Europäischen Union per Bahn kostenfrei zu bereisen, ist ein wichtiger Beitrag zur besten Zukunft für unsere Jugend. Jugendliche leben so die europäische Identität und lernen unsere europäischen Werte kennen und schätzen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Fast 800 Österreicher haben Interrail Ticket gewonnen

Von 7.058 Bewerbungen aus ganz Österreich wurden 798 Gewinner auserkoren, darunter 139 aus Niederösterreich. „Die Nachfrage nach den gratis Interrail-Tickets steigt Jahr für Jahr. Hier tun sich vor allem Jugendliche aus Niederösterreich hervor, die vergleichsweise viele Tickets ergattern konnten. Für Jugendliche aus unserem Bundesland hat diese Initiative einen tollen Mehrwert, denn seit 2018 wurden so 1.738 Interrail-Tickets an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niederösterreich vergeben“, unterstreicht Mikl-Leitner.