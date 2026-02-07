Olympia: Schweizer Von Allmen holt Gold bei Herren-Abfahrt

Der junge Shootingstar aus der Schweiz Franjo von Allmen holt bei der Abfahrt der Herren Gold. Silber und Bronze gehen an zwei Italiener, die ihren Heimvorteil perfekt ausnutzten.

Es ist eine tolle Fahrt, die dem Schweizer Youngster Franjo von Allmen gelingt. Er holt sensationell Gold. Auf dem zweiten Platz landet ein Italiener, der aktuell in Topform ist: Giovanni Franzoni ist ebenfalls stark unterwegs, allerdings muss er im Zielhang leicht korrigieren. Bronze geht an den Altmeister Dominik Paris, der den enttäuschten Schweizer Odermatt auf Platz vier verdrängt.

Österreicher bei Abfahrt geschlagen

Daniel Hemetsberger ist der erste Läufer, der die Stelvio in Angriff nimmt. Ihm gelingt eine grundsolide Fahrt, trotz leichter Blessuren. Beim zweiten Training am Donnerstag war der Oberösterreicher noch gestürzt, kam aber glimpflich davon. Er landet auf Platz sieben. Österreichs Hoffnung Vincent Kriechmayr nimmt bei der Traverse zu viel Tempo heraus, und kommt als undankbarer Vierter ins Ziel. Am Ende wird es der sechste Platz für ihn. Raphael Haaser landet auf Platz 14, Olympia-Debütant Stefan Babinsky auf Rang 21.