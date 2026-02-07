Wahre Helden: Feuerwehr rettet Hund aus brennendem Zimmer

Am Nachmittag des 6. Februar wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in Obertrum am See gerufen. Eine Küche stand in Flammen, und der Haushund war eingeschlossen.

Die Einsatzmeldung der Freiwilligen Feuerwehr Obertrum dürfte den Puls von Tierliebhabern in die Höhe treiben: „Zimmerbrand mit eingeschlossenem Hund“. Die Feuerwehrleute mussten schnell handeln. Vor Ort wurde ein Fenster eingeschlagen, und ein Atemschutztrupp konnte den Labrador „Cheesecake“ retten. Der Brand wurde anschließend mit einem Feuerlöscher bekämpft.

„Zum Glück war es kein Kampfhund“

Im Feuerwehreinsatz ist die Rettung von Tieren gleich nach der Menschenrettung oberste Priorität. Von einem verängstigten Tier kann auch eine Gefahr für Einsatzkräfte ausgehen. „Zum Glück war es kein Kampfhund, sondern ein Labrador“, erzählte Obertrums Feuerwehrkommandant Andreas Stemeseder der Kronen Zeitung.