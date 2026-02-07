Skip to content
/ ©FF Obertrum am See
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann im Innenangriff.
Der Brand wurde von den Atemschutzträgern mittels Feuerlöscher gelöscht.
Obertrum/Salzburg
07/02/2026
Haustier in Gefahr

Wahre Helden: Feuerwehr rettet Hund aus brennendem Zimmer

Am Nachmittag des 6. Februar wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in Obertrum am See gerufen. Eine Küche stand in Flammen, und der Haushund war eingeschlossen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Die Einsatzmeldung der Freiwilligen Feuerwehr Obertrum dürfte den Puls von Tierliebhabern in die Höhe treiben: „Zimmerbrand mit eingeschlossenem Hund“. Die Feuerwehrleute mussten schnell handeln. Vor Ort wurde ein Fenster eingeschlagen, und ein Atemschutztrupp konnte den Labrador „Cheesecake“ retten. Der Brand wurde anschließend mit einem Feuerlöscher bekämpft.

„Zum Glück war es kein Kampfhund“

Im Feuerwehreinsatz ist die Rettung von Tieren gleich nach der Menschenrettung oberste Priorität. Von einem verängstigten Tier kann auch eine Gefahr für Einsatzkräfte ausgehen. „Zum Glück war es kein Kampfhund, sondern ein Labrador“, erzählte Obertrums Feuerwehrkommandant Andreas Stemeseder der Kronen Zeitung.

