Reiseverkehr sorgte für Wartezeiten auf Österreichs Straßen

Der Schichtwechsel der Urlauber führte am 7. Februar zu mehreren Staus auf den Straßen im Land. Von Vorarlberg bis in die Steiermark waren Autobahnen und Bundesstraßen betroffen.

Die vom ÖAMTC vorhergesagten Staus wegen des Urlauberreiseverkehrs starteten bereits Samstagfrüh. So führte ein Unfall auf der deutschen A93 bereits gegen 7 Uhr zu einem zehn Kilometer langen Rückstau auf der A12 Inntal Autobahn bis Kirchbichl. Im Tiroler Zillertal standen die Kolonnen zwischen Strass und Fügen in beiden Richtungen still, wodurch Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel veranlasst werden musste.

Auch Vorarlberg betroffen

In Vorarlberg mussten sich Autofahrende auf der A14 Rheintal Autobahn vor der Abfahrt ins Montafon und in weiterer Folge auf der L188 in Geduld üben. Auch auf der S16, der Arlberg Schnellstraße, ging es zwischen Bings und Dalaas nur langsam voran.

A10 und Bundesstraßen überlastet

Weiter ging es mit den Verkehrsbehinderungen ab dem späteren Vormittag in Salzburg und in der Steiermark. Auf der A10 Tauern Autobahn kam es im Rückreiseverkehr Richtung Deutschland zu Verzögerungen zwischen dem Knoten Pongau und Golling. Auf der B311 Pinzgauer Straße standen Autofahrende von Lend bis St. Johann im Pongau abschnittsweise immer wieder im Stau. In der Steiermark ging es auf der B320 Ennstal Straße von Schladming bis Liezen laut ÖAMTC abschnittsweise nur langsam voran. Laut dem Verkehrsclub können auch am Nachmittag noch Störungen auftreten, wir berichten laufend.