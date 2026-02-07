Linz: Duo nach Serien-Ladendiebstählen festgenommen

Ein 41-jähriger Mann und seine Komplizin wurden nach einer Diebstahlsserie in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der Schaden liegt laut Polizei im vierstelligen Euro-Bereich.

Zwei tschechische Staatsbürger, ein 41-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau, sind am 6. Februar 2026 gegen 20.15 Uhr nach einem Ladendiebstahl in einem Linzer Einkaufszentrum festgenommen worden. Laut Polizei verwendeten die beiden speziell präparierte Einkaufstaschen, um Waren unbemerkt aus dem Geschäft zu schmuggeln.

In Justizanstalt eingeliefert

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten den Beschuldigten vier zusätzliche Ladendiebstähle zugeordnet werden. Bei den Einvernahmen zeigten sich beide geständig. Sie gaben an, im vergangenen Monat mehrmals pro Woche mit dem Zug nach Linz gereist zu sein, um Diebstähle zu begehen und so ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Das gestohlene Gut wurde laut Polizei über Mittelmänner in Tschechien weiterverkauft. Die bisher bekannte Schadenssumme liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden Beschuldigten in die Justizanstalt Linz eingeliefert.