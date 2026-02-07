Glück im Unglück: Airbag rettet Skitourengeher vor Lawine

Zwei Skitourengeher haben am Samstagmittag im NO-Hang der Plattenspitze eine Lawine ausgelöst. Beide blieben unverletzt. Einer der Männer wurde teilverschüttet, konnte sich dank Airbag aber an der Oberfläche halten.

Die Bergrettung Salzburg berichtet: „Die beiden Tourengeher schilderten, dass beim Aufstieg auf etwa 2250 Metern plötzlich bei einer Spitzkehre ein „Wummgeräusch“ zu hören gewesen sei“, so im Facebook-Posting. Sie stiegen zunächst noch Richtung Gipfel auf, verständigten dann aber die Einsatzkräfte. Einer verlor einen Ski. Die Polizei flog die beiden nach Obertauern aus, wo ihr Auto geparkt war. Das Schneebrett hatte eine Breite von rund 100 Metern und einen Abriss von etwa 20 cm. Auch im Lungau gingen am Samstag weitere Lawinen ab, ohne dass jemand verschüttet wurde, unter anderem im Bereich Karneralm (Bundschuh) und beim Aineck.