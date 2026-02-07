Fußgängerin auf Zebrastreifen erfasst – Führerschein futsch

Ein 64-jähriger Autofahrer stieß am Samstag in Hard mit einer Fußgängerin zusammen. Wegen Alkoholisierung nahmen die Beamten dem Unfalllenker noch vor Ort den Führerschein vorläufig ab.

Am Samstag, 7. Februar 2026 kam es in Hard (Vorarlberg) zu einem Unfall auf der Hofsteigstraße: Ein 64-jähriger Auto-Lenker fuhr von einem Parkplatz auf die Straße, übersah dabei eine 66-jährige Fußgängerin, die gerade den Schutzweg überquerte, und erfasste sie.

Ins Krankenhaus gebracht

Die Frau prallte zunächst auf die Motorhaube und stürzte anschließend einige Meter weiter zu Boden. Sie wurde von Ersthelfern, Rettung und Notarzt versorgt und anschließend ins LKH Bregenz gebracht. Bei einer Alkotest-Kontrolle beim Auto-Lenker wurde ein „relevantes Ergebnis“ festgestellt, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde, so die Polizei in einer Aussendung.