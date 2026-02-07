Boom bei Wohnbaukrediten: Nachfrage steigt um fast 50 Prozent

Nach drei Jahren Rückgang dreht sich bei den Unternehmenskrediten erstmals wieder der Trend: Seit dem dritten Quartal 2025 steigt die Kreditnachfrage heimischer Betriebe schrittweise an. Gleichzeitig hält der Aufwärtstrend bei Wohnbaukrediten für private Haushalte bereits seit zwei Jahren an. Das geht aus der aktuellen vierteljährlichen Umfrage der Österreichischen Nationalbank (OeNB) zum Kreditgeschäft hervor. Die Erhebung wurde von Mitte Dezember 2025 bis Mitte Jänner 2026 unter führenden Banken durchgeführt.

Unternehmen fragen wieder mehr Kredite nach

Erstmals seit dem dritten Quartal 2022 ist die Kreditnachfrage von Unternehmen im dritten und vierten Quartal 2025 gestiegen. Auch für das erste Quartal 2026 rechnen die befragten Banken mit einer weiteren Belebung. OeNB-Gouverneur Martin Kocher spricht von einem „ermutigenden Signal“. Der Anstieg sei „getragen von gesunkenen Zinsen, einem höheren Bedarf an Betriebsmitteln und ersten Anzeichen einer wieder anziehenden Investitionstätigkeit“. Das deute darauf hin, „dass die Unternehmen vorsichtig optimistisch nach vorne blicken und neue Projekte in Angriff nehmen“.

Das sind die Gründe:

Als Gründe für die Trendwende nennt die OeNB neben niedrigeren Zinsen auch einen gestiegenen Finanzierungsbedarf für Lagerhaltung und Betriebsmittel sowie erste Anzeichen einer wachsenden Investitionstätigkeit. Zuvor hatte vor allem ein rückläufiger Bedarf an Investitionsfinanzierungen die Kreditnachfrage gebremst. Nicht alle Branchen profitieren jedoch gleichermaßen: Die Nachfrage energieintensiver Industrieunternehmen sowie der Automobil- und Zulieferindustrie ging im zweiten Halbjahr 2025 weiter zurück. Laut OeNB spiegeln sich darin hohe Energiepreise und strukturelle Probleme der europäischen Automobilindustrie wider. Auf der Angebotsseite bleiben die Banken vorsichtig. Seit Anfang 2022 wurden die Kreditvergabestandards aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten schrittweise verschärft – besonders im Bereich der Gewerbeimmobilien.

Wohnbaukredite: Deutliches Plus durch sinkende Zinsen

Die Nachfrage privater Haushalte nach Wohnbaukrediten steigt bereits seit dem ersten Halbjahr 2024 kontinuierlich an. 2025 fiel der Zuwachs deutlich kräftiger aus als im Jahr davor. Für das erste Quartal 2026 wird ein weiterer Anstieg erwartet. Hauptgrund sind laut OeNB die gesunkenen Zinsen infolge der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Zwischen Juni 2024 und Juni 2025 senkte die EZB ihren Leitzins schrittweise von 4 auf 2 Prozent. Kredite wurden dadurch spürbar günstiger.

Die aktuellen Zahlen:

Die gestiegene Nachfrage schlägt sich auch in den Zahlen nieder: Von Jänner bis November 2025 wurden laut OeNB-Kreditstatistik monatlich durchschnittlich 1,4 Milliarden Euro an neuen Wohnbaukrediten vergeben. Das entspricht einem Plus von fast 50 Prozent gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2024. An das Niveau der Niedrigzinsphase kommt die Entwicklung jedoch nicht heran: 2021 lag die monatliche Neuvergabe bei durchschnittlich 2,1 Milliarden Euro.