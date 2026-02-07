80.000 Euro: 39 Jahre im selben Job, dann will Arbeitgeber nicht zahlen

80.000 Euro. Eine schier unglaubliche Summe, die man vielleicht von Lotto- oder sonstigen Glückspielgewinnen kennt. Eine Angestellte aus dem Innviertel (Oberösterreich) bekommt das jetzt auch - von ihrem ehemaligen Chef.

39 Jahre lang hat eine Angestellte bei ein und demselben Betrieb im Innviertel (Oberösterreich) gearbeitet. Man würde meinen, dass man sich in dieser Zeit den Respekt des Arbeitsgebers erarbeitet hätte. Das war bei der Österreicherin aber scheinbar nicht der Fall. Trotz einer einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses musste sie anschließend nämlich um ihr wohlverdientes Geld kämpfen.

Mehrere Ansprüche blieben der Oberösterreicherin verwehrt

Nach 39 Jahren im Betrieb stehen ihr nämlich eigentlich zwölf Monatsgehälter an Abfertigung zu. Bei verdienten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die schon zahlreiche Gehaltserhöhungen hinter sich haben, durchaus schmerzhaft für den Arbeitgeber. Dennoch etwas, das man bezahlen muss. Doch der Arbeitgeber der Oberösterreicherin wollte oder konnte das nicht. Und nicht nur das. Auf der Endabrechnung waren laut Arbeiterkammer (AK) auch offenes Gehalt, anteilige Sonderzahlungen und die Urlaubsersatzleistung aufgelistet. Alles Ansprüche, die der Frau nicht bezahlt werden sollten.

Auf Schriftverkehr folgt Klagsdrohung, dann knickt das Unternehmen ein

Daher hat sie sich verzweifelt an die AK-Experten gewandt, die direkt beim Unternehmen interveniert haben und es an die offenen und der Frau zustehenden Ansprüche erinnerten. Was folgte war aber nicht eine sofortige Auszahlung der Leistungen. Angefangen hat es mit einem Schriftverkehr, dann musste die AK sogar mit einer Klage drohen. Erst dann war man bereit, der Frau doch zu zahlen, was ihr zustand. Und zwar in Raten. Grund dafür ist die Höhe der Rückzahlung, die sie nun erhält, handelt es sich doch um nicht weniger als etwa 80.000 Euro.