Wetter in Österreich: Sonne im Westen, Nebel und Schauer im Osten

Der Sonntag bringt ein geteiltes Wetterbild: Während es im Westen und Süden bei kaum Bewölkung oft sonnig ist, dominieren sonst Wolken und Hochnebel.

Die Sonne zeigt sich außerhalb der begünstigten Regionen meist nur kurz am Nachmittag, vielerorts bleibt es ganztägig trüb, so die Prognose der GeoSphere Austria. Vom Waldviertel bis in die Südoststeiermark sind zudem immer wieder kurze Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1200 Metern. Der Wind weht schwach. Die Frühtemperaturen reichen von minus 8 bis plus 4 Grad, tagsüber werden 2 bis 11 Grad erreicht – die höchsten Werte im sonnigen Westen.

Am Berg: Strahlende Sonne und Nebel

Hochnebelfelder können sich hartnäckig halten und teils bis auf 2000 Meter hinaufreichen. Darüber scheint strahlend die Sonne, es bleibt windschwach und mild. In 2000 Metern werden rund minus 3 Grad, in 3000 Metern etwa minus 9 Grad erwartet.