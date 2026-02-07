Bis zu 500 Euro ORF-Beitrag zurück? Tausende Österreicher betroffen

Der ORF-Beitrag sorgt immer wieder für Unmut in Österreich. Besonders bei jenen, die bisher doppelt zahlen mussten, wird sich die Freude bisher in Grenzen gehalten haben. Doch damit könnte nun Schluss sein.

Zwischen 15,30 und 20 Euro kostet die ORF-Gebühr die Österreicher seit 1. Jänner 2024. Seither muss sie auch von (fast) jedem und jeder Einzelnen berappt werden. Bisher hat es dabei eigentlich geheißen, dass jeder Haushalt nur einmal bezahlen muss, doch einige Österreicher wurden monatlich doppelt aufgefordert, die Gebühr zu entrichten. Ist die Adresse des eigenen Betriebs nämlich dieselbe Adresse, an der man auch privat gemeldet ist, muss man auch privat und beruflich je einmal bezahlen.

Wer von der doppelten Zahlung des ORF-Beitrags betroffen ist

Betroffen sind davon etwa Freiberufler, Steuerberater, Selbstständige und Unternehmer. Der Grazer Anwalt Andreas Kaufmann, seines Zeichens Präsident des Europäischen Konsumentenschutzvereins (EKV), hat sich dagegen nun erfolgreich gewehrt. Er hat beim Beitragsservice nämlich Beschwerde eingereicht und nun recht bekommen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Wie viel Geld Betroffene ORF-Gebührenzahler zurückbekommen könnten

Und für ihn ist klar: Tausende in Österreich sind davon wohl betroffen, Tausende zahlen laut ihm seit bis zu über zwei Jahren zu viel. Macht bei maximal 20 Euro pro Monat (inklusive der Landesabgaben, die je nach Bundesland unterschiedlich hoch sind) bis zu 500 Euro (25 mal 50 Euro), die bisher je zwei Mal gezahlt worden sind. Den Betroffenen möchte man nun unter die Arme greifen und ist gerade dabei, gegen eine geringe Gebühr ein standardisiertes Antrags- und Rückforderungsmodell vorzubereiten.

„Doppelzahlung ist nicht zulässig…“

Diese soll, wie es auf der Homepage des „EKV Europa“ heißt, „spätestens Montag, 9. Februar 2026 zur Verfügung stehen“. Hier kommt ihr zu dem Formular, wenn es dann online ist. Denn: „Eine Doppelzahlung (betrieblich und privat) ist nicht zulässig. Wir setzen uns für die Rückzahlung Ihres Geldes ein“, steht dort außerdem noch geschrieben. Jene tausende Österreicher könnten schon bald also möglicherweise bis zu 500 Euro zurückbekommen. Ob es so weit kommt und wirklich jeder und jede das zu viel bezahlte Geld zurückbekommt, wird sich aber freilich erst zeigen.

Doppelte ORF-Vorschreibungen schon vor einem Jahr Thema

Schon vor genau einem Jahr haben auch wir über vermehrte Anfragen zum Thema ORF-Beitrag bei den Arbeiterkammern (AK) berichtet. Auch damals waren die doppelten Vorschreibungen für Einzelunternehmer Thema, wie die AK Steiermark auf Nachfrage von 5 Minuten im Februar 2025 erklärte. Alles dazu auch hier: ORF-Beitrag lässt Österreicher verzweifeln. Unter gewissen Umständen kann man sich davon übrigens auch befreien lassen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wirst du hier fündig: ORF-Beitrag: Wie kann ich mich befreien lassen?