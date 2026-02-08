Das Geschäft mit der Liebe: Österreicher geben heuer wieder mehr aus

Kommenden Samstag wird wieder international der Tag der Liebe gefeiert. Was in Österreich am Valentinstag besonders gern verschenkt wird und welche Bundesländer am meisten für Geschenke ausgeben, erfährst du hier.

Für viele Turteltauben ist der Valentinstag ein Tag, in dem sie ihre Liebe in den Mittelpunkt stelle. Für den Handel hat der Tag ebenfalls eine wichtige Bedeutung, wenn auch eine nüchternere: „Der Valentinstag ist und bleibt einer der wichtigsten Umsatzimpulse für viele Handelsbranchen“, informiert der österreichische Handelsverband, der in Kooperation mit Reppublika Reasearch den Tag der Liebe genauer unter die Lupe nahm. In dem Consumer-Check zeigte sich: Mehr als zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher (68 Prozent) planen, heuer jemanden zum Valentinstag zu beschenken.

„Nähe und Wertschätzung“ in Form von Geschenken

„Ob Blumen, Süßigkeiten oder persönliche Aufmerksamkeiten, viele Menschen nutzen den Tag der Liebe ganz bewusst, um Nähe und Wertschätzung zu zeigen“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Diese „Nähe und Wertschätzung“ werden meist mit kleineren oder größeren Geschenken ausgedrückt. Den österreichischen Handel freut’s, denn: „Auch heuer werden die Geschenke für den Valentinstag bevorzugt im stationären Handel gekauft. Insgesamt erwarten wir einen Valentinstags-Umsatz von rund 200 Millionen Euro“ fasst Will zusammen.

Das verschenken die Österreicher zum Valentinstag: Blumen & Pflanzen (57%)

Schokolade & Süßes (23%)

Restaurantbesuche (16%)

Gutscheine (15%)

Ausflüge oder andere nicht materielle Geschenke (15%)

Erlebnis-Geschenke (z. B. Theater, Kino) (10%)

Körperpflege-/Kosmetikprodukte (10%)

Modische Accessoires (9%)

Alkoholische Getränke (8%)

Personalisierte Geschenke (z. B. Fotogeschenk, Graviertes) (8%)

Österreicher geben heuer wieder mehr aus

Bei dem Consumer-Check wurde unter anderem erhoben, was sich die Österreicher den Valentinstag kosten lassen. Und das ist gar nicht so wenig: In diesem Jahr wollen sie im Schnitt 85 Euro für Valentinstagsgeschenke ausgeben. „Im Vorjahr zeigten sich die Befragten mit 70 Euro deutlich sparsamer“´, heißt es seitens des Handelsverbands. Auch andere Branchen wie Gastronomie oder Dienstleistungen (z. B. Kosmetik) verdienen am Tag der Liebe, doch mit erwarteten Mehreinnahmen in Höhe von 200 Millionen Euro dürfte der Einzelhandel am meisten profitieren.

Auch die Mama bekommt oft was

Die Österreicherinnen und Österreicher beschenken am Valentinstag vor allem ihre engsten Bezugspersonen: An erster Stelle steht wie erwartet der eigene Partner, die eigene Partnerin (34 Prozent) bzw. Ehefrau bzw. -mann (23 Prozent). Doch auch Mütter (12 Prozent) oder Freunde (8 Prozent) dürfen sich über Aufmerksamkeiten freuen.

Männer schenken Blumen, Frauen Schokolade

Was bei den österreichischen Turteltauben heuer im Einkaufskorb landet, ist typisch: Blumen und Pflanzen führen die Geschenkehitliste an, wobei Männer mit 70 Prozent deutlich häufiger diese Art von Aufmerksamkeiten wählen als Frauen mit 47 Prozent. Auf Platz zwei rangieren Süßigkeiten und mit diesen verhält es sich umgekehrt: „Nur 14 Prozent der Männer schenken Schokolade, Pralinen & Co., bei Frauen tut dies jede Dritte (32 Prozent)“, erklärt der Handelsverband.

Stationärer Handel profitiert

Die Österreicherinnen und Österreicher kaufen ihre Valentinstagsgeschenke überwiegend im stationären Handel ein. Nur etwa jedes vierte Valentinstagsgeschenke wird online gekauft. „Insbesondere für Floristen und Blumenhandlungen gehört der Valentinstag gemeinsam mit dem Muttertag zu den wichtigsten Tagen des Jahres. Vor allem Blumen bzw. Pflanzen werden nahezu zu 100 Prozent stationär gekauft“, weiß Handelssprecher Rainer Will. Doch heuer könnten die Blumensträuße etwas kleiner ausfallen, denn die Teuerung macht sich auch hier bemerkbar: Schmälern Teuerungen Blumenstrauß zum Valentinstag?

Im Schnitt 85 Euro für Geschenke

Doch wie viel lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher den Tag der Liebe kosten? Österreichweit liegen die Durchschnittsausgaben laut Angaben des Handelsverbands bei 85 Euro pro Person, doch die regionalen Unterschiede sind markant. Am meisten geben die Oberösterreicher und die Salzburger mit im Schnitt 98 Euro für Aufmerksamkeiten zum Tag der Liebe aus, am wenigsten die Niederösterreicher und Burgenländer mit 70 Euro.