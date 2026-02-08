Betrunken nach Unfall geflohen – Vater hatte drei Kinder dabei

Der Familienvater wollte nach Hause fahren, als die Polizei ihn stoppte. Er war mit 1,18 Promille unterwegs und eines seiner Kinder war nicht richtig gesichert.

Am Linzer Hauptplatz kam es am Samstagabend zu einem Unfall mit Sachschaden. Doch der beteiligte 47-jährige Afghane aus dem Bezirk Rohrbach fuhr einfach davon. Im Gemeindegebiet von Altenfelden konnte eine Streife den betrunkenen Mann stoppen. Mit im Auto waren seine drei Kinder im Alter von 5, 8 und 9 Jahren.

Kind nicht gesichert

An der Unfallaufnahme wollte er aber überhaupt nicht mitwirken und fuhr dann in Richtung nach Hause. Doch damit war gleich Schluss: Die Polizei stoppte den Mann. „Beim Alkotest erreichte er 1,18 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet wurde. Weil eines der Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert war, gibt es zusätzlich eine Anzeige wegen Kindersicherung“, informiert die Polizei.