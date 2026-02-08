Gastpatienten-Streit: Jetzt wurde Klage gegen Wien eingebracht

Der Gastpatienten-Streit zwischen Wien und Niederösterreich geht in die nächste Runde: Nun reichte Niederösterreich die angekündigte Klage gegen die Bundeshauptstadt bei Gericht ein.

Die vom Land Niederösterreich im Gastpatienten-Konflikt mit der Stadt Wien für einen Betroffenen vorbereitete Klage ist beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in der Bundeshauptstadt eingebracht worden, wie am Samstagabend auch die „Kronen Zeitung“ online berichtet hat. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte den Schritt vor einem Monat angekündigt.

OP-Termin nach 15 Monaten abgesagt

Den Stein ins Rollen gebracht hat ein Mann aus dem Bezirk Mistelbach. Er soll eine Absage für einen Operationstermin in einem Wiener Krankenhaus bekommen haben, weil er seinen Hauptwohnsitz in Niederösterreich hat – nach 15 Monaten Wartezeit. Im Jänner 2024 wurde er nämlich bereits in Wien als „zur Aufnahme vorgemerkt“. Nun möchte der Niederösterreicher Schadenersatz, es geht um mehr als 15.000 Euro. Zumindest ein Lichtblick: Mittlerweile hat der Kläger einen Operationstermin. Er wird am 24. Feber im Universitätsklinikum Tulln operiert.

Mikl-Leitner: „Das lassen wir uns so nicht gefallen“

Mikl-Leitner hält mit ihrem Unmut nicht hinterm Berg: „Es kann nicht sein, dass ausländische Staatsbürger mit einem Wiener Meldezettel, die vielleicht nie ins System eingezahlt haben, in Wiener Spitälern versorgt werden und Niederösterreicher nicht.“ Sie weist außerdem darauf hin, dass die 2023 eingeführte Gastpatienten-Regelung mit allen anderen Bundesländern weiterhin klaglos funktioniere und wünscht sich, „dass nicht nach dem Meldezettel gefragt wird, sondern nur danach, wie den Patienten geholfen werden kann“. Wien habe diesen „gemeinsamen Weg, der jahrzehntelang gut und richtig war, leider verlassen“. Und erneut finde die Landeshauptfrau klare Worte: „Und das lassen wir uns so nicht gefallen.“ Die politischen Gespräche wolle man jedoch jedenfalls weiterführen, um wieder auf einen gemeinsamen Weg zurückzufinden. (APA/Red., 8.2.2026)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 08:10 Uhr aktualisiert