In Braunau wurde ein flüchtiger Strafgefangener festgenommen.
Braunau/Oberösterreich
08/02/2026
Fahndung erfolgreich

Flucht mit Frau und Baby: Strafgefangener geschnappt

Auf der Flucht beging die Familie einen Einmietbetrug. Wochen später konnten sie schließlich gefasst werden.

Ende Jänner wurde bekannt, dass ein 33-jähriger Strafgefangener in Oberösterreich die Flucht ergriffen hatte. Es handelte sich um einen bewilligten Ausgang, von dem der Mann nicht zurückkehrte. Er checkte mit seiner Familie in ein Hotel ein und verschwand anschließend, ohne zu bezahlen. Mehr dazu hier: Strafgefangener flieht mit Frau und Baby – Polizei sucht Hinweise.

Festnahme in Eggelsberg

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten er und seine Ehefrau am 6. Februar im Bereich Gundertshausen, Gemeinde Eggelsberg (Bezirk Braunau, Oberösterreich), lokalisiert und festgenommen werden. Der Mann wurde in die Justizanstalt Ried gebracht und seine Ehefrau gemeinsam mit dem Baby in die Justizanstalt Wels.

