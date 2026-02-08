Olympia: Norwegerin holt Gold im Skispringen, Blech für Lisa Eder

Für eine Überraschung beim Skispringen der Damen sorgt die Norwegerin Anna Odine Ström. Die 27-Jährige springt nach dem ersten Durchgang 100 Meter zur Halbzeitführung, und kann diese im zweiten Durchgang verteidigen, und sich noch um einen Meter verbessern. „Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, obwohl ich diese wirklich schwere Medaille um meinen Hals hängen habe“, strahlte die Siegerin im Gespräch mit Olympics.com. Favoritin Nika Prevc holt sich Silber, liegt nur 1,1 Punkte hinter Ström, und wird im Zielraum von ihren Emotionen überrannt. Bronze geht an die Japanerin Maruyama Nozomi, die auch Glück mit dem Wind hatte.

Pech für Österreichs Medaillenhoffnung

Lisa Eder landete nach dem ersten Durchgang mit 95 Meter Weite auf Platz 5. „Sehr verkrampft“, so lautete ihr Kommentar zum Sprung. Im zweiten Versuch gelang ihr eine Verbesserung auf 100 Meter, und die Noten waren auch gut. Am Ende verpasste Eder die Bronzene um 4,5 Punkte. „Es tut weh. Irgendwer muss Vierte werden, und ich wollte es nicht sein.“, so die schwer enttäuschte Salzburgerin im ORF-Interview. Die weiteren Österreicherinnen lagen außer Reichweite, Julia Mühlbacher und Lisa Hirner belegten die Plätze 22. und 24.