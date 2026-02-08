Geld weg, Handy gesperrt: Achtung vor dieser Abzocke im Netz

Für viele ein Horror-Szenario: Man kauft sich ein neues Handy, doch die meisten Funktionen sind gesperrt. Man probiert alle möglichen Methoden, um Zugriff zu bekommen – doch genau das kann gefährlich werden.

Im Internet lauern überall Gefahren – sei es durch Phishing-Nachrichten, Schockanrufe oder Fake-Online-Shops. Die Betrüger schrecken vor nichts zurück, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen und gehen dabei immer ausgeklügelter vor. Gefährlich werden kann es zum Beispiel, wenn man ein gebrauchtes Handy kauft. Dann kann eine böse Überraschung warten: Das Gerät lässt sich einfach nicht nutzen, weil die IMEI gesperrt ist. Und im Internet werben praktischerweise zahlreiche Websites damit, solche Sperren aufheben zu können. Doch Achtung: Viele Anbieter kassieren das Geld, ohne die versprochene Leistung auch wirklich zu erbringen.

Was ist eine IMEI? Die IMEI (International Mobile Equipment Identity) ist eine weltweit eindeutige, 15-stellige Seriennummer, mit der jedes Mobilfunkgerät identifiziert werden kann. Sie wird im Falle eines Diebstahls für die Anzeige bei der Polizei, für die Ortung des Geräts oder Reklamationen benötigt.

Warum wird ein Handy gesperrt?

Mobilfunkanbieter sperren Geräte, wenn sie etwa gemeinsam mit einem Vertrag verkauft wurden. Dann gilt eine Teilsperre. Aber auch wenn Rechnungen nicht bezahlt oder Vertragsbedingungen verletzt wurden, kann es passieren, dass man plötzlich ohne ein funktionierendes Handy dasteht. Solche Sperren bleiben häufig auch nach einem privaten Weiterverkauf bestehen – und damit können neue Besitzer das Gerät dann nicht mehr im Mobilfunknetz nutzen.

Handy entsperren? So läuft der Betrug ab

Natürlich möchte man ein neues Handy auch nutzen können. Also macht man sich auf die Suche nach Lösungen – und was wird dafür meistens genutzt? Richtig: Google. Dort finden sich zahlreiche Seiten, die Hilfe anbieten. „Websites wie directunlocks.com erwecken den Eindruck, IMEI-Sperren ließen sich rasch aufheben. Laut dem Anbieter müssen lediglich der Hersteller des Geräts, der Netzbetreiber und die IMEI-Nummer angegeben werden“, erklärt Watchlist Internet. Bei dieser Webseite würde eine Entsperrung beispielsweise 26,99 Euro kosten. Als Zahlungsmethoden werden Kreditkarte, Google Pay und Bitcoin angeboten. Was auf den ersten Blick besonders glaubwürdig wirkt: Es wird vorgetäuscht, dass das Gerät „gefunden“ wurde – und es gibt zahlreiche positive Kundenbewertungen. Darin heißt es häufig, dass die Entsperrung zwar einige Tage gedauert habe, am Ende aber erfolgreich gewesen sei.

©Watchlist Internet | Die Zahlungsmethoden können auf eine betrügerische Webseite hindeuten. ©Watchlist Internet | Betrügerische Webseiten zu erkennen ist oft schwer. ©Watchlist Internet | Bei Onlinebetrug werden oft Bewertungen gefälscht.

Woran kann ich unseriöse IMEI-Entsperrdienste erkennen? 1. Legalität prüfen:

Online-Dienste, die IMEI-Sperren über Drittanbieter aufheben, sind in der Regel nicht legal. 2. Überschwängliche Kundenbewertungen:

Viele unseriöse Anbieter manipulieren die positiven Bewertungen auf ihrer Website. Recherchiere im Internet, um echte Erfahrungsberichte zu finden. 3. Irreführende Versprechen:

Wenn Aussagen wie „legal und garantiert“ auftauchen, sei vorsichtig – oft ist die Dienstleistung technisch oder rechtlich kaum möglich. 4. Verschleierung von Zahlungsmethoden:

Bieten sie neben Kreditkarte und PayPal auch Bitcoin oder andere schwer rückverfolgbare Zahlungsmethoden an, ist das ein Warnsignal.

Kundenbewertungen decken Betrug auf

Die echten Bewertungen fallen jedoch deutlich kritischer aus. Der Hinweis auf eine längere Wartezeit könnte sogar dazu dienen, Kunden von einer schnellen Reklamation des nicht funktionierenden Services abzuhalten. Beim Aufruf externer Webseiten, von denen einige der positiven Bewertungen stammen sollen, zeigt sich ein anderes Bild: Kunden berichten von Entsperrungen, die nicht funktioniert haben – oder von zusätzlichen beziehungsweise wiederholten Abbuchungen, obwohl keine Leistung erbracht wurde. „Die positiven Bewertungen auf der Website selbst wirken nicht authentisch und erwecken den Eindruck, manipuliert worden zu sein“, heißt es.

Vorsicht vor IMEI-Entsperr-Diensten im Internet

Deshalb sollte man IMEI-Sperren nicht über externe Online-Anbieter aufheben lassen. Zum einen ist das in der Regel illegal, zum anderen riskiert man, sowohl Geld als auch sensible Gerätedaten in die Hände von Betrügern zu geben. Entsperrungen sind ausschließlich zulässig, wenn sie vom ursprünglichen Mobilfunkanbieter vorgenommen werden – und das kann nur der rechtmäßige Eigentümer beantragen.