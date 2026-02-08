Olympia: Ergebnis der Frauen-Abfahrt – USA holt Gold

Bei der Damenabfahrt im Olympiaort Cortina gewinnt Breezy Johnson die Goldmedaille, vor Emma Aicher und Sofia Goggia. Lindsey Vonn stürzt schwer und muss abtransportiert werden.

Die österreichischen Männer konnten bei der gestrigen Abfahrt keine Medaille holen. Vincent Kriechmayr und Stefan Babinsky landeten auf den Plätzen sechs und sieben. Gold ging an den Schweizer Franjo van Allmen, Silber und Bronze holten sich zwei Italiener.

Ski-Alpin: Breezy Johnson hat Olympia-Abfahrt gewonnen

Die US-Amerikanerin Breezy Johnson geht mit Startnummer 6 ins Rennen, und fährt gleich allen davon. Lediglich Emma Aicher aus Deutschland macht es spannend, ihr fehlen allerdings vier Hunderstel auf die Goldmedaille. Bronze geht an die Lokalmatadorin Sofia Goggia.

Rennen von Stürzen überschattet

Medaillenhoffnung Lindsey Vonn wagt sich mit einem gerissenen Kreuzband die Tofana hinunter und geht vollstes Risiko. Sie hakt nach 13 Sekunden Fahrt bei einem Tor ein, und stürzt. Ihre Schmerzensschreie sind deutlich zu hören, die US-Amerikanerin muss mit dem Helikopter abtransportiert werden. Die andorranische Fahrerin Cande Moreno verdreht sich bei der Landung vom Tofanasprung das Knie, und kommt ebenfalls zu Sturz. Auch sie wird mittels Seil vom Hubschrauber geborgen.

©ORF Vonn blieb mit der Hand bei einem Tor hängen, und stürzte auf der Tofana.

So haben sich die Österreicherinnen in der Olympia-Abfahrt geschlagen

Ariane Rädler ist die erste Österreicherin am Start der Abfahrt, ihr gelingt eine gute Fahrt, von einem kleinen Fehler im Mittelteil abgesehen. „Ich hab alles gegeben, und kann mir nix vorwerfen“, zeigt sie sich zufrieden. Conny Hütter lässt an einer ähnlichen Stelle etwas Zeit liegen, landet zunächst auf Platz 3, und wird von Sofia Goggia vom Podest verwiesen. Nina Ortlieb rutscht aus und fällt hin, sie bleibt unverletzt, der Ärger ist jedoch groß: „Ich bin in letzter Zeit zu oft im Schnee gelegen.“, sagt sie im ORF-Interview.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 13:29 Uhr aktualisiert