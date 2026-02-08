Skip to content
In Pürach brannte das Feuerwehrhaus.
Perg/Oberösterreich
08/02/2026
Großbrand

Feuerwehrhaus in Flammen: 34-Jähriger gesteht Brandstiftung

Ein Großbrand hielt die Einsatzkräfte vor wenigen Tagen auf Trab. Nach umfangreichen Ermittlungen steht nun der mutmaßliche Täter fest. Ein klares Motiv gibt es allerdings nicht.

Im Feuerwehrhaus brach am Freitag ein Brand aus: 110 Einsatzkräfte wurden zu dem Löscheinsatz in Pürach alarmiert. Die Schadenshöhe war noch nicht bekannt. Mehr dazu hier: Nächtlicher Großeinsatz: Feuerwehr steht in Flammen.

Ermittlungen ergaben Brandstiftung

Nach dem verheerenden Großbrand wurden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. „Bei den Brandursachenermittlungen nach Abschluss des Löscheinsatzes durch einen Sachverständigen der Brandverhütungsstelle OÖ und Beamten des Landeskriminalamtes OÖ stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt auszuschließen war. Die Ermittlungen liefen daher wegen des Verdachts der Brandstiftung“, informiert die Polizei. Bei den Befragungen ergab sich schließlich der Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Nach anfänglichem Leugnen gestand er die Tat, konnte jedoch kein plausibles Motiv angeben. Die Schadenshöhe wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

