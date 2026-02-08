Skip to content
/ ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der beim Rettungsauto steht, und eine Kerze.
Ein 31-Jähriger Salzburger starb bei einem Verkehrsunfall auf der A1.
Salzburg
08/02/2026
Tödlicher Unfall

Frontalcrash fordert Toten (31): Ermittlungen laufen

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, dem 8. Februar 2026 auf der A1 Salzburg. Für den 31-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Gegen 6.30 Uhr des 8. Februar kam ein 31-jähriger Pkw Lenker auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien auf Höhe des Straßenkilometers 279,5 rechterhand von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen Gegenhang bei der dortigen Autobahnunterführung. „Das Fahrzeug, an dem Totalschaden entstand, überschlug sich dabei. Der Flachgauer, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, verstarb noch an der Unfallstelle“, berichtet die Polizei vom tragischen Vorfall. Nähere Unfallumstände werden ermittelt.

