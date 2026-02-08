ÖSV-Snowboarder räumen bei Olympia Gold und Silber ab

Am zweiten Wettkampftag gab es die ersten rot-weiß-roten Medaillen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina – und die kamen aus dem Snowboard-Lager des ÖSV.

©ORF Sabine Payer fuhr zu Silber.

Sportler aus Niederösterreich und Kärnten

Im Parallel-Riesentorlauf krönte sich Benjamin Karl erneut zum Olympiasieger und sicherte sich wie schon 2022 Gold. Sabine Payer fuhr zu Silber und sorgte damit ebenfalls für einen starken österreichischen Auftritt. Für Karl ist es bereits die vierte Olympia-Medaille, Payer hingegen hat es zum ersten Mal geschafft, eine Olympia-Medaille abzustauben.