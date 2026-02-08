/ ©Ri_Ya/Pixabay
ÖSV-Snowboarder räumen bei Olympia Gold und Silber ab
Österreich startet glänzend in Mailand-Cortina! Snowboard-Legende Benjamin Karl holt Gold, Sabine Payer Silber – perfekte Medaillen-Premiere für das ÖSV-Team.
Am zweiten Wettkampftag gab es die ersten rot-weiß-roten Medaillen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina – und die kamen aus dem Snowboard-Lager des ÖSV.
Sportler aus Niederösterreich und Kärnten
Im Parallel-Riesentorlauf krönte sich Benjamin Karl erneut zum Olympiasieger und sicherte sich wie schon 2022 Gold. Sabine Payer fuhr zu Silber und sorgte damit ebenfalls für einen starken österreichischen Auftritt. Für Karl ist es bereits die vierte Olympia-Medaille, Payer hingegen hat es zum ersten Mal geschafft, eine Olympia-Medaille abzustauben.
