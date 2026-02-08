Fahrer verletzt: Traktor prallte gegen Mauer und kippte auf die Straße

Traktorunfall in Hirschegg: Ein Kleintraktor geriet ins Rutschen und kippte um – der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen, das teilte die LPD Vorarlberg mit.

Am Sonntagvormittag kam es in Vorarlberg zu einem Unfall mit einem Kleintraktor. Ein Mitarbeiter des Gemeindebauhofs war gegen 10:45 Uhr mit einem Kubota-Traktor unterwegs, um die Winterwanderwege zu streuen. Im Ortsteil Oberhirschegg traten technische Probleme auf: Der eingelegte Gang löste sich mehrfach von selbst. Zunächst prallte der Traktor gegen eine Schneestange.

Fahrer wurde beim Unfall verletzt

Da der Fahrer die Weiterfahrt nicht mehr fortsetzen wollte, übernahm ein Kollege das Fahrzeug. Nach kurzer Strecke trat der Defekt vermutlich erneut auf. Der Traktor geriet ins Rutschen, touchierte eine Gartenmauer und kippte schließlich auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und konnte erst von Feuerwehr und Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber „Gallus 1“ ins Krankenhaus Kempten geflogen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hirschegg und Riezlern, ein Rettungswagen des Roten Kreuzes, ein First Responder sowie drei Polizeibeamte.